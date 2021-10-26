أنور قرقاش يلتقي الممثل الأوروبي لعملية السلام

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام والجهود المبذولة لدعمها.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الرامية لإيجاد بيئة مناسبة لبناء الثقة لاستئناف المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وفقاً للقرارات الدولية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش على أهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لكسر جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتشجيعهم للبدء بمفاوضات جادة وذات مصداقية بناء على قرارات الشرعية والمرجعيات المتفق عليها، وبما ينسجم مع حل الدولتين.

وأشار معاليه إلى دعم دولة الإمارات العربية للجهود التي تبذلها كافة الأطراف، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لتهيئة الأجواء المناسبة للعودة إلى مسار السلام.

من جانبه عبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمان عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في هذا السياق، ودعمها الدائم للتوصل إلى حل يضمن الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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