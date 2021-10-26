دائرة البلديات والنقل تحذر من استخدام قنوات تسويق غير رسمية في القطاع العقاري

المصدر: البيان

أهابت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، بجميع الأفراد والجهات والمطورين العاملين في القطاع العقاري الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية مثل: الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الاتصال الهاتفي كوسيلة لتسويق الخدمات العقارية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وحثت الدائرة الجمهور على الإبلاغ عن أي اتصال هاتفي عشوائي بخصوص الترويج لشراء أو بيع أو الاستثمار في العقارات من خلال الاتصال على الرقم 800555.

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