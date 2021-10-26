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إكسبو 2020 دبي اليوم

دائرة البلديات والنقل تحذر من استخدام قنوات تسويق غير رسمية في القطاع العقاري

المصدر:
  • البيان
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أهابت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، بجميع الأفراد والجهات والمطورين العاملين في القطاع العقاري الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية مثل: الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الاتصال الهاتفي كوسيلة لتسويق الخدمات العقارية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وحثت الدائرة الجمهور على الإبلاغ عن أي اتصال هاتفي عشوائي بخصوص الترويج لشراء أو بيع أو الاستثمار في العقارات من خلال الاتصال على الرقم 800555.

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