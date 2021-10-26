محمد بن راشد يدعو لرفع علم الإمارات 3 نوفمبر

المصدر: البيان

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الإمارات بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في الثالث من نوفمبر المقبل، لترسيخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم.. سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".

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