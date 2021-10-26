مكتوم بن محمد: الكويت بلد أثير في قلب كل إماراتي

المصدر: دبي - البيان

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة على هامش قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واختتمت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض.

ودون سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر» أمس: «التقيت اليوم بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت ونقلت لسموه تحيات قادة دولة الإمارات وتمنياتهم للكويت وأميرها وشعبها بالخير والازدهار. الكويت بلد أثير في قلب كل إماراتي. رسخت منذ عقود مضت مفهوم الوحدة الخليجية وأسست لها. وسنبقى وإياها على عهد الإخاء والمحبة».

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

كما تناول الجانبان الجهود العربية والدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، والتعامل مع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وأهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا المجال والآثار الإيجابية لتلك الجهود على دول المنطقة والعالم، ومساهمتها في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز