مكتوم بن محمد: نعمل للحفاظ على استقرار دولنا ورخاء شعوبنا

المصدر: دبي - البيان

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة على هامش قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في العاصمة السعودية الرياض.

ودون سموه عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، والحديث مع سموه حول الرؤى ومجالات العمل المشتركة لدول الخليج، لاستكمال مسيرة التعاون والتكامل التي رسّخها قادتنا المؤسسون. وسنعمل في ضوء هذه الرؤى للحفاظ على استقرار دولنا ورخاء شعوبنا وضمان مستقبلهم».

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى الجهود التي تقودها السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تهدف لزراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية.

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