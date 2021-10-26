«الصحة العالمية» تشيد بدعم محمد بن راشد لتلبية الاحتياجات الصحية في السودان

المصدر: جنيف - وام

أشادت منظمة الصحة العالمية بالدعم الكبير، الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لعملياتها انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حيث قامت المنظمة بنقل مستلزمات صحية ضرورية وأدوية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لتلبية احتياجات مليون ونصف المليون سوداني، منهم أكثر من 300 ألف عامل صحي بحاجة إلى الحماية في عملية تعد أكبر جسر جوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أمس، عن امتنانها الشديد لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي وجه بنقل هذه المستلزمات الصحية والأدوية إلى السودان.

وثمنت منظمة الصحة العالمية ما تقدمه دولة الإمارات من دعم مستمر في تسيير مثل هذه الرحلات إلى الدول المحتاجة للمساعدات.

وقال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان: إن نقل هذه المستلزمات الصحية والأدوية سينقذ الأرواح ويخفف من المعاناة.

وتشمل المساعدات الصحية أكثر من 283 طناً مترياً بقيمة تزيد عن مليوني دولار من الأدوية الأساسية لدعم صحة الأطفال، الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد وقالت منظمة الصحة العالمية: إن هذه المساعدات ستوزع فور وصولها على المرافق الصحية في 18 ولاية سودانية، كما سيتم نشر موظفين تقنيين من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مع الإمدادات لتسيير العملية.

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