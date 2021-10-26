شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع وزير الطاقة التنزاني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أمس، جانووري ماكامبا وزير الطاقة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التجارة بين الدولتين.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه مصلحة البلدين. من جانبه أشاد ماكامبا بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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