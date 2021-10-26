سالم بن عبدالرحمن القاسمي يتعرف على أدوار «الاتحادي للتركيبة السكانية»

المصدر: الشارقة - وام

التقى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس وفداً من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وتعرف الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي - خلال اللقاء الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم - على أبرز أدوار المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الذي يعد حلقة مهمة تعمل بين مختلف الجهات والهيئات لصياغة منهج شامل لمعالجة المواضيع المرتبطة بالتركيبة السكانية وإيجاد حلول مناسبة تحقق الانسجام بين متطلبات التنمية المستدامة والسياسة السكانية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الأسرة الإماراتية والاهتمام وتوفير الرعاية لكافة فئات المجتمع بدءاً من الطفل وصولاً إلى كبير السن.

وشمل اللقاء دور دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وتوفير إحصاءات دقيقة موثوقة فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة المحلية للتركيبة السكانية في الشارقة، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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