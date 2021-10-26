حاكم أم القيوين يطلع على برامج واستراتيجية وزارة العدل المستقبلية

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة العدل المستقبلية، والجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى خدماتها لتوفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة، وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بمكتبه بالديوان الأميري في أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين لمعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، الذي قدم لسموه نبذة حول بعض التشريعات التي تنوي الوزارة تنفيذها في الدولة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل في وزارة العدل، واستعراض البرامج والأنشطة والمشاريع الخاصة بالوزارة في إمارة أم القيوين.

كما استمع صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف واستراتيجية الوزارة المستقبلية والقوانين والتشريعات الحديثة والإجراءات المتبعة للبت في القضايا المطروحة على القضاء بأفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، لاسيما القضائية منها والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين.

وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

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