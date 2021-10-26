تربة تحاكي سطح القمر لاختبار حركة المستكشف راشد

المصدر: ( دبي - أحمد يحيى)

يعرض جناح مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للفضاء جزءاً من التربة، التي تحاكي في مواصفاتها الخصائص الصعبة لتلك الموجودة على سطح القمر، والتي تتميز بمواصفات خاصة مختلفة عن مثيلاتها، مثل نعومتها الشديدة التي تصل إلى حد سهولة استنشاقها، فضلاً عن خاصيتها المرتبطة بالتصاقها السهل على مختلف الأشياء.

وتم جلب كميات كبيرة من هذه التربة، بالتعاون مع أحد المختبرات الأمريكية المتخصصة في إنتاج مثل هذه المواصفات النوعية التي تحاكي تربة القمر، فيما هناك الكثير من وكالات الفضاء العالمية تستخدم هذه النوعية منها لإجراء اختباراتها على المركبات الفضائية، التي تستعد لإرسالها للقمر أو الكواكب.

مواصفات

وجُمعت هذه التربة التي تحاكي مواصفات التربة الموجودة على سطح القمر من صخور بركانية، وتم طحنها بشكل كبير، لتكون في نعومة التربة الموجودة على سطح القمر، بينما الهدف من إحضارها إلى مختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء هو إجراء اختبارات الحركة للمستكشف الإماراتي «راشد» عليها، والتأكد من أن تصميم إطاراته تناسب مواصفات هذه التربة للتأكد من جاهزيته التامة لتأدية المهمة الموكلة له.

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