صقر غباش: الإمارات تقود جهود المنطقة العربية في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقود بفضل الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة الرشيدة جهود المنطقة العربية في قطاع الفضاء، حيث تتمتع الدولة بكافة المقومات التي تؤهلها لتطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة، سواء من حيث الدعم الحكومي والشعبي، أو الموارد والبيئة التحتية العلمية.

وأشار - خلال لقائه رواد الفضاء الإماراتيين: هزاع المنصوري وسلطان النيادي ونورا المطروشي ومحمد الملا، على هامش الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات بمركز دبي التجاري العالمي - إلى أن أبناء الإمارات وبسواعدهم الوطنية المخلصة قادرون على تحقيق رؤية القيادة وتطلعات شعب الاتحاد في مجال الفضاء وقيادته في المستقبل والمشاركة في مسيرة التقدم الإنساني.

رؤية

وقال غباش: إن ما نجني ثماره اليوم في جميع القطاعات يرجع للرؤية الثاقبة للمغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل التعليم نهجاً ورسالة في خدمة أبناء وطنه، فالتعليم في فكر زايد لم يكن مجرد قاعات دراسية، بل كان أبعد من ذلك بكثير، فهو بناء حضاري شامل تم خلاله صياغة الشخصية الوطنية، وفي الوقت نفسه توسيع آفاقها نحو الانفتاح الواعي على العصر، والتفاعل مع مستحدثاته التقنية والعلمية.

شكر

وتقدم رواد الفضاء بالشكر إلى معالي صقر غباش، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع الكبير خلال اللقاء.. مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد والعمل من أجل تحقيق طموحات القيادة لمستقبل مشرق لوطننا الغالي.

حضر اللقاء حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وكل من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشحي وسارة فلكناز وسهيل العفاري وخلفان النيادي وضرار بالهول والدكتورة حواء المنصوري، كما حضره الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سيف المهيري الأمين العام المساعد لشؤون التشريع والرقابة بالمجلس.

تعاون

إلى ذلك، التقى معالي صقر غباش، فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني في جمهورية النمسا الاتحادية، والوفد المرافق له على هامش الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء، ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

علاقة

وأشاد غباش بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الإمارات والنمسا، وانتقالها إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، خاصة بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للنمسا يوليو 2021م، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعد الإمارات أهم وأكبر شريك تجاري للنمسا في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

شراكة

أشاد فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني في جمهورية النمسا الاتحادية خلال لقائه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين، والتي تشمل أبرز المجالات منها السياسية والبرلمانية والاقتصادية والأمنية والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة.

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