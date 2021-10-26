«بيئة أبوظبي» تطور نموذجاً للإدارة الذكية لتخزين المياه الجوفية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

طوّرت هيئة البيئة- أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم نموذجاً للإدارة الذكية لمشروع التخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية «مخزن الخير»، وذلك في إطار جهودها لحماية المياه الجوفية، وتحقيق الأمن في الإمارة.

يهدف النموذج إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولغة الآلة لإدارة وتشغيل الآبار وتحديد كميات المياه، التي يتم ضخها والتحكم في نوعية المياه، بحيث تظل المياه التي يتم ضخها من 315 بئراً جوفية، ضمن المواصفات والمعايير المسموح بها لمياه الشرب في إمارة أبوظبي.

كما يسهم المشروع في خفض التكلفة التشغيلية بشكل كبير، وتقليل تدخل العنصر البشري في عملية التشغيل وتحقيق أعلى كفاءة في تشغيل المشروع.

ويتضمن المشروع تشغيل 315 بئراً جوفية هي إجمالي عدد آبار الضخ بالمشروع، والتي يمكن استخدامها في أوقات الطوارئ لضخ نحو 40 مليون جالون يومياً، للتغلب على أي نقص في الإمداد بموارد المياه العذبة ويتم فعلياً تشغيل نحو 80% من هذه الآبار لضخ الكميات المطلوبة عند الطوارئ وتظل هناك 20% آبار احتياطية.

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