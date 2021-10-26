بلدية دبي تنظم الدورة الـ 15 لمؤتمر سلامة الأغذية 18 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

تنظم بلدية دبي الدورة الـ 15 لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية افتراضياً في الفترة من 18 حتى 22 نوفمبر المقبل تحت شعار: «حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة».

وسيشهد افتتاح المؤتمر تنظيم حلقات نقاشية تفاعلية حول تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بقطاع الأغذية، إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات سيتم تنظيمها مع عدة جهات.

وجدير بالذكر أن بلدية دبي بدأت تنظيم هذا المؤتمر منذ عام 2006 ويوفر فرصة لعرض أفضل الممارسات العالمية من قبل الخبراء والمختصين من دول العالم في مجال سلامة الأغذية والتغذية، وشهد المؤتمر نجاحاً باهراً في الأعوام السابقة، حيث بلغ متوسط عدد الحضور السنوي حوالي 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 70 دولة، وتجاوزت الساعات التعليمية 53 ألف ساعة، قدمها أكثر من 90 متحدثاً محلياً وعالمياً.

تميز

وتحرص بلدية دبي على توفير خدمات متميزة في مجال سلامة الأغذية عبر تطبيقها الموحد، وتستهدف من خلاله تمكين وإشراك الجمهور في تعزيز السلامة الغذائية مثل خدمة التحقق من تسجيل منتجات الأغذية المعبأة، حيث يستطيع المستهلكون الآن مسح الباركود الخاص بالمنتجات للتحقق من تفاصيل المنتج، إلى جانب إمكانية استخدام التطبيق للإبلاغ عن المنتجات الغذائية غير المسجلة في أنظمة بلدية دبي الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة التحقق من تقييمات سلامة الغذاء للفنادق والمطاعم وشركات توريد الأغذية.

ويمكن التسجيل للمشاركة والاطلاع على فعاليات المؤتمر من خلال الرابط الإلكترونيhttps://www.foodsafetydubai.com/.

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