97 % من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 20,526 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20,921,016 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.53 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 97.01% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 86.98% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وإلى ذلك وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 281,817 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

توسيع نطاق الفحص

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,381 حالة، ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,131 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 129 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733,379 حالة.

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