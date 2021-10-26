ضاحي خلفان يعقد دورات للقيادات الشبابية

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على حسابه الخاص في تويتر، عن عزمه عقد دورات للقيادات الشبابية في الصيف المقبل في مجلس أم السقيم أو مجالس جميرا، للفئة الشبابية من عمر 14 إلى 17 سنة، وتكون مدتها 7 أسابيع.

فئات عمرية

وحدد معاليه الفئات العمرية في ‏دورة القيادات الشبابية من عمر 14 إلى 17سنة، وتتركز حول مواضيع القيم الاجتماعية والإنسانية والشؤون الرياضية والمهارات الحرفية والمهنية والشؤون الأسرية والولاء والانتماء الوطني والشؤون القانونية والشؤون الثقافية والمهارات القيادية والمهارات التقنية.

مخرجات

وبين معاليه ‏أن مخرجات الدورة ستكون ضمن محاور: حب الوطن والانتماء إليه قلباً وقالباً، وغرس الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ومعرفة قانونية «الصح والخطأ» وتعلم مبادئ حرفة.

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