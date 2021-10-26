فراس بالعربي.. صانع ألعاب بدرجة هداف

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أثبت التونسي فراس بالعربي محترف عجمان، «24 عاماً» أنه صانع ألعاب بمستوى هداف من الطراز الأول، وتؤكد أرقامه مع «البرتقالي» هذا الموسم هذه الحقيقة، حيث سجل 6 أهداف في 8 مباريات وصنع هدفين، منها 4 أهداف في دوري «أدنوك للمحترفين»، شارك بها زميله المهاجم الكولومبي يورليز صدارة هدافي فريقه، كما سجل هدفين في شباك الشارقة بأول مباراة للفريق بكأس رابطة المحترفين، ونال جائزة أفضل لاعب في جولتين من جولات دوري أدنوك، حيث توج رجلاً للجولة الأولى بقيادته عجمان لفوز عريض على النصر بنتيجة 3 - 0 كان نصيبه منها هدفين، ليصبح أول لاعب عربي يسجل مع فريقه الجديد هدفين في الجولة الأولى لدوري «أدنوك للمحترفين».

واستحق بالعربي أن يكون نجم الجولة السادسة، بقيادته «البرتقالي» للفوز على الشارقة في واحدة من مفاجآت الجولة، مسجلاً هدف المباراة الوحيد، والذي قاد الفريق للنقطة 11 والمركز السادس بالمشاركة مع الوحدة، ويقدم فراس موسماً مميزاً مع فريقه، مقارنة بالموسم الماضي مع فريقه السابق الفجيرة، والذي سجل خلاله 7 أهداف في 23 مباراة.

ووصل بالعربي للهدف رقم 32 في مسيرته مع 5 أندية هي مستقبل المرسى والبنزرتي والنجم الساحلي ثم الفجيرة وعجمان، وكانت أعلى نسبة تهديف في موسم 7 أهداف، وكررها مع الفجيرة والبنزرتي.

ويمنح غوران مدرب عجمان، بالعربي حرية التحرك خلف المهاجمين ليكون قائد الوسط والعقل المفكر للفريق، وهو ما يتسبب في إزعاج الفرق المنافسة، كما أنه أظهر تفاهماً واضحاً مع بقية اللاعبين في الوسط والهجوم.

وأثبت بالعربي نجاح صفقة تعاقد عجمان معه «3 مواسم» والتي ظفر بها «البرتقالي» رغم المنافسة الكبيرة على ضمه من 4 أندية داخل وخارج الدولة بعد نهاية الموسم الماضي، ورغم هبوط ناديه السابق الفجيرة، الذي كان معاراً إليه من نادي النجم الساحلي التونسي، إلا أن هذا لم يقلل من وهج النجم التونسي الذي شكل علامة فارقة في مشوار «الذئاب»، وكان النجم الذي يشار إليه بالبنان، وهو ما برهن عليه في ظهوره مع عجمان في ثاني مواسمه بالإمارات.

وشارك بالعربي بالموسم الماضي مع الفجيرة في 26 مباراة "منها 23 في الدوري، مقابل 3 في الكأس، لعب خلالها 2277 دقيقة، وسجل فيها 8 أهداف، منها 7 في الدوري، إلى جانب مساعدته في أربعة، ليسهم في 11 هدفاً.

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