شرطة دبي و«مايكرو بوليس» تتعاونان لتطوير مشاريع في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكرو بوليس» للتطوير الرقمي، في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تطوير البرامج والأنظمة وتنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في حين وقعها من جانب الشركة، إيجور رومانيوك، رئيس الشركة، بحضور العقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد عبد الله جاسم الزرعوني مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون العمليات، والمقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي، ومن الشركة، السيد فريد الجوهري، المدير التنفيذي للشركة.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن دولة الإمارات من الدول الريادية في العالم التي وظفت الثورة الرقمية لخدمة وإسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها، وشرطة دبي تواكب هذا التوجه وتكثف جهودها للاستثمار في أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لتحقيق مستقبل آمن وخدمات تفوق أعلى المستويات، لضمان الوصول إلى مدينة آمنة مرنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات.

وتنص مذكرة التفاهم على ترسيخ علاقة الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير البرامج والأنظمة وتنفيذ المشاريع الابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز