مذكرة تفاهم لتعزيز التوعية الأمنية لدى النساء

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما، وتبادل الخبرات والمهارات المبتكرة بما يتناسب مع رؤية وأهداف الطرفين.

وجرى توقيع المذكرة من قبل شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين، وذلك بمقر الإدارة العامة في دبي، وتضمنت المذكرة عدة نقاط جاء أبرزها تعاون الجهتين في التوعية الأمنية للنساء، ووضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات المتعلقة بالفئات المستهدفة، وتبادل الدراسات المتعلقة بحماية المرأة والطفل، وعقد الفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والتبادل المعرفي.

وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «الحرص على تفعيل وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات التخصصية المحلية والعالمية التي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا العنف من النساء والأطفال».

وأضافت، «لذلك نسعى من خلال هذا التعاون إلى تطوير المهارات العلاجية النفسية لكوادر المؤسسة المهنية في مجال التأهيل النفسي عن طريق الاستعانة بالموارد المتاحة لدى شركائنا في وحدة الكلاب البوليسية».

من جانبه قال اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ: «إن توقيع المذكرة يأتي ترجمة لتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف بناء جسور من العلاقات المشتركة، يتم من خلالها دعم المؤسسة في مبادرة العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة وتبادل الإصدارات العلمية، وعقد الفعاليات المشتركة في مجال حماية حقوق النساء والأطفال والتطوير والتدريب والتبادل المنفعي».

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