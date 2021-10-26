«اقتصادية رأس الخيمة» تستخرج 1.5 طن نفايات من شاطئ المعيريض

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملة تنظيف شاطئ المعيريض، بمشاركة كل من فريق كوماندوز للمغامرات وفريق رأس الخيمة التطوعي، وعدد من متطوعي الجهات المحلية والاتحادية ورواد الشاطئ بمشاركة 96 متطوعاً، وأسفرت الحملة عن استخراج 1.5 طن من النفايات.

وأوضح سامي محمد الرباح قائد فريق الاستدامة المؤسسية باقتصادية رأس الخيمة، أن اختيار منطقة شاطئ المعيريض كأولى محطات الحملة جاء باعتبارها مركزاً سياحياً مهماً وجاذبا للمواطنين والمقيمين والسياح.

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