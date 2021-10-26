محققة أرقاماً قياسية.. محاكم دبي تبيع 169 حرزاً ذهبياً بـ 1.3 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

حققت محاكم دبي أرقاماً قياسية من خلال بيعها 169 حرزاً ذهبياً بقيمة إجمالية قدرها 1,301,000 درهم بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات التي نظمت المزاد وأشرفت عليه في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، ويعكس هذا الإنجاز جهود محاكم دبي لإنهاء ملفات القضايا المتعثرة والعالقة، وتحقيق أعلى نسبة ربح للمستفيدين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم.

إنجاز

ومن جانبه، أعرب القاضي خالد مبارك كنشام رئيس لجنة فض الأحراز بمحاكم دبي عن سعادته بالإنجاز، مؤكداً حرص المحاكم على إسعاد المتعاملين، خصوصاً أطراف النزاعات القضائية، لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

شراكة

وأشار إلى أن الشراكة مع «الإمارات للمزادات» حققت أعلى نسبة نجاح في العمليات المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص، استناداً إلى المعايير التي تناسب التعامل مع الملفات القضائية، وساهمت في ارتفاع قيمتها عن سعر تقييمها، وتحقيق عائد للأشخاص المحجوز على أموالهم، وهو ما أتى بالفائدة للمدينين الذين تمكنوا من سداد مديونياتهم بموجب هذه الوفرة المالية، وإغلاق نسبة كبيرة من الملفات التي يتعثر المدينون في سداد المطالبات المالية المستحقة فيها، لافتاً إلى أن المزادات الذكية التي يتم طرحها تؤكد حرص المحاكم على تحقيق التميز والريادة دائماً وتقديم كل ما هو مبتكر ليلبي احتياجات المتعاملين.

ومن جانبه، أكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، حرص الشركة على توظيف واستثمار خبراتها بما فيه صالح متعاملي محاكم دبي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين.

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