المصدر: دبي - أحمد يحيى

اكد المهندس عدنان الريس مدير مشروع المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء لـ«البيان»، أن هناك 12 دولة عربية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء، ما يشكل حافزاً كبيراً لتعزيز التعاون بينها مع مختلف الوكالات الفضائية العالمية فضلاً عن الشركات المتخصصة في القطاع، فيما يساعد ذلك في تأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب يعملون على تطوير برامجهم وخططهم، كما أن ذلك يعد فرصة جيدة لعقد شراكات متنوعة في هذا القطاع، واستفادة الدول العربية المشاركة مما سيتم طرحه لتطوير مشروعاتها وخططها ذات الشأن.

وأوضح أن المؤتمر استقطب نحو 2800 ورقة علمية بحثية سيتم مناقشتها خلال فعاليات الحدث، مبيناً أن هذا العدد الكبير من المشاركات يعكس الأهمية الكبيرة للمؤتمر والذي سيترتب عليها استفادة علمية كبيرة للمشاركين ومن ثم على تطور قطاع الفضاء في مختلف المشروعات حول العالم، مؤكداً أن نتائج المؤتمر ستكون فرصة مهمة لحل ومواجهة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الفضاء.

90 عارضاً

وقال المهندس الريس: إن عدد العارضين في المعرض المصاحب للمؤتمر يبلغ 90 عارضاً من شركات عالمية وإماراتية، يعززون جميعاً شعار الحدث «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، من خلال تقوية وتعزيز أطر التعاون بينهم جميعاً ما ينعكس إيجاباً على استراتيجياتهم، خصوصاً المرتبط منها باستدامة موارد كوكب الأرض، وتذليل التحديات التي تواجهنا.

أهداف

أوضح المهندس عدنان الريس أن المؤتمر الدولي العالمي يهدف إلى إبراز دور الإمارات كمركز عالمي في قطاع الفضاء، فضلاً عن العمل على إيجاد شراكات بين الجهات الأكاديمية المحلية مع جهات متخصصة وجامعات عالمية للعمل على مشاريع مشتركة في مجال الأبحاث العلمية.

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