إنجاز تصنيع المستكشف «راشد» نهاية الربع الأول 2022

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح الدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر لـ«البيان»، أن بدء تصنيع النموذج النهائي للمستكشف الإماراتي «راشد» سيكون بنهاية العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه بشكل كامل في نهاية الربع الأول من 2022، وصولاً للإطلاق في نهاية العام ذاته.

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية تم إنجاز 3 نماذج تجريبية مختلفة تحاكي المستكشف راشد، حيث تم الانتهاء من إجراء العديد من الاختبارات عليها للتأكد من جاهزية التصميم النهائي للمستكشف الذي سيتم وضع جميع الأجهزة عليه، مؤكداً أن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر انتهى من اختبارات الفراغ الحراري على النموذج الهندسي التأهيلي للمستكشف راشد.

اختبار

وأفاد الدكتور المرزوقي بأنه تم اختبار جميع الأنظمة الفرعية للمستكشف في درجات حرارة متنوعة ومتفاوتة مشابهة لتلك الموجودة على القمر، والتي تتراوح بين درجة 120 سالب و100 درجة موجب، لافتاً إلى أن هذا التفاوت في درجات الحرارة يصعب على أي أجهزة حرارية للمركبات الفضائية التعامل معه، وبين أنه ولذلك يعملون من خلال الاختبارات المتكررة على توفير أجهزة حرارية في المستكشف راشد تكون محكمة ودقيقة للتعامل بكفاءة مع هذا الوضع الاستثنائي، فيما تم وضعه في غرفة تحاكي مختلف البيئات التي سيتواجد فيها للتأكد من كفاءته.

وشرح بأنه تم الانتهاء من الاختبارات البيئية على المستكشف فيما الفترة المقبلة ستشهد بدء الاختبارات الحركية التي تساعد في اكتشاف أداء العجل والإطارات الخاصة بالمركبة، وأنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات العلمية الخاصة بالأجهزة التقنية وأدائها من حيث استقبال المعلومات وإرسالها، وصولاً للاختبارات الميكانيكية التي تستهدف دراسة أداء الهيكل ودقة تصميمه.

منصة

أكد الدكتور حمد المرزوقي أن القمر يعد منصة مثالية لاختبار التقنيات والمعدات التي سيتم استخدامها مستقبلاً في بعثات استكشاف الفضاء الخارجي ومنها المريخ، حيث يتيح الهبوط على سطح القمر اختبار تعرض أجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات لبيئة الفضاء لفترات طويلة.

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