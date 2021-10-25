وزير الصحة الإيطالي يزور مدينة ثومبي الطبية

المصدر: عجمان - البيان

زار روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي مدينة ثومبي الطبية حيث استقبل الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي الضيف ورحب به في مكتبه. وتفتح الزيارة عدة أبواب لتعزيز العلاقة بين مجموعة ثومبي وجامعة الخليج الطبية بالدولة مع جامعة سان رافاييل وجروبو سان دوناتو بإيطاليا.

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج الطبية يمثلها الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية وجامعة سان رافاييل بإيطاليا يمثلها الدكتور باولو روتيلي رئيس فيتا- سالوتي جامعة سان رافاييل وذلك للتعاون المشترك في مجال تعليم المهن الصحية والأبحاث بين الجامعتين.

وأما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين مستشفى ثومبي الجامعي يمثلها أكبر محي الدين ثومبي نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية، بمجموعة ثومبي ومجموعة جروبو سان دوناتو بإيطاليا يمثلها الدكتور كامل غريبي رئيس شركة GKSD القابضة للاستثمار بهدف التعاون الكامل في تطوير قسم علوم القلب في مستشفى ثومبي الجامعي وجعله مركزاً للتميز.

وأعرب معالي الوزير عن إعجابه الشديد بالبنية الأساسية والتسهيلات التى توفرها إدارة الجامعة والمستشفى كما هنأ الدكتور محي الدين ثومبي رئيس المجموعة على الإنجازات الكبيرة التي حققها.

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