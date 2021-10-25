مكتوم بن محمد يلتقي ولي عهد الكويت على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية .. سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبحث الجانبان الجهود العربية و الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة و التعامل مع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وأهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا المجال والآثار الإيجابية لتلك الجهود على دول المنطقة والعالم، ومساهمتها في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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