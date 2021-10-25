حمدان بن زايد يستقبل حاكم إقليم السند

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل معالي عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب سموه بحاكم إقليم السند.. مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وباكستان والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أكد معالي عمران إسماعيل أن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع دولة الإمارات وأنها حريصة على دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب عن شكره لدولة الامارات على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الظروف التي مر بها وإقامة المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "الظاهرة القابضة".

كما حضر اللقاء من الجانب الباكستاني معالي عبدالعليم خان وزير الغذاء في إقليم حكومة البنجاب وسعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

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