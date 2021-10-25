رصد حوت نادر في مياه أبوظبي (فيديو)

المصدر: البيان

رصدت هيئة البيئة في أبوظبي حوتاً نادراً في مياه أبوظبي من نوع «بريدي» خلال إجراء المسوحات البحرية التي جرت أخيراً.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن رصد الحوت في مياه أبوظبي يعتبر مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية.

وتعتبر حيتان (البريدي) من فصائل الحيتان البالينية، ويتراوح طول هذا النوع من الحيتان عادةً بين 12 متراً إلى 16 متراً، ويصل وزنها من 12 إلى 22 طناً.

ودعت هيئة البيئة - أبوظبي المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو للطوارئ البيئية، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة إذا صادف أي شخص حوتاً بريدياً أثناء ارتياده للبحر.

رصدت #هيئة_البيئة_أبوظبي حوت البريدي النادر في مياه #أبوظبي وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية الموسمية. يُعدّ رصد هذا النوع من الحوت مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة ووفرة الغذاء.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VoBdFtgTfU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 25, 2021

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