مكتوم بن محمد يلتقي ولي عهد البحرين على هامش قمة «الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في العاصمة السعودية الرياض.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، التي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

تطرق الجانبان إلى الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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