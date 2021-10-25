تعاونية الاتحاد تعلن أسماء الفائزين في حملتها الترويجية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى سيارة (ليكزس آي أس300 ) ضمن حملتها الترويجية الذكية التي أطلقتها عبر متجرها الذكي في شهر سبتمبر الماضي، واستمرت حتى منتصف أكتوبر الحالي، تحت عنوان «المزيد من كل شيء»، والتي تضمنت سحباً على سيارة فارهة و4 هواتف أي فون 12، ضمن سحوبات أسبوعية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الموضوعة، وبما يتناسب مع مسؤوليتها المجتمعية وتشجيع المستهلكين على التسوق الذكي.

سحب

وقد تم إجراء السحب على الجائزة الكبرى «سيارة (ليكزس آي أس300 )» بالإضافة إلى السحب على هاتف ذكي، يوم الأحد في الورقاء سيتي مول وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات الموضوعة من قبل الجهات المعنية بإمارة دبي، خلال حفل نظمته التعاونية، بحضور مدير قسم الرقابة الميدانية في الدائرة الاقتصادية بدبي، إبراهيم شاهين طاهر، وعدد من مدراء الإدارات ونوابهم والموظفين في تعاونية الاتحاد.

فوز

وفاز بالسيارة الفارهة محمد اسهيلي، فيما فاز بالهاتف الذكي سمر دهشان، وكان قد فاز بالسحوبات الأسبوعية الماضية بهواتف ذكية من نوع( أي فون 12 ) التي جرت خلال فترة المسابقة من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر والتي تم الإعلان عن أسمائهم عبر منصات التعاونية الاجتماعية سابقاً، كل من عبدول كوليتو بالأسبوع الأول، ورمزان فيروز خان في الأسبوع الثاني، وكادريك كافلك بالأسبوع الثالث.

تحميل

وأكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد أن التعاونية أتاحت الفرصة خلال فترة حملتها الترويجية التي انطلقت الشهر الماضي لكافة المتسوقين بمختلف جنسياتهم الدخول للسحب على الجوائز سواء السيارة الفارهة أو الهواتف الذكية في حال قيامهم بتحميل التطبيق والتسوق بقيمة لا تقل عن 100 درهم فقط، وذلك تشجيعاً لهم على تحميل تطبيق التعاونية الذكي، واتباع نمط حياة ذكي ومستدام عبر الشراء من متجر التعاونية الذكي وإحداث تأثير إيجابي بعالم التجزئة.

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