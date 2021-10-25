سيناتور بريطاني يزور مزرعة الرميلة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

استقبلت مزرعة الرميلة الموردة لمنتجات الألبان عالية الجودة في الفجيرة، جون لوفوندريه، السيناتور المنتخب لجزيرة جيرسي البريطانية، الذي قام بزيارة رسمية الأسبوع الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقبال لوفوندريه في المنشأة الرئيسية للمزرعة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والمدير العام لمزارع الرميلة عبد الله طالب. وعلق طالب على الزيارة قائلاً: «لقد سررنا باستقبال السيناتور لوفوندريه في منشآتنا لمنتجات الألبان، حيث تعتبر الزيارة شهادة على تأثير مزارع الرميلة الكبير على الاقتصاد الزراعي المحلي».

وقد تم انتخاب لوفوندريه في عام 2018 بعد أن شغل عدة مناصب سياسية أخرى في جيرسي، وكان حينها داعماً للمبادرات التي تهدف إلى دعم صناعة الألبان المحلية في الجزيرة.

«حليب الملوك»

وزار السيناتور لوفوندريه مزرعة الرميلة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وجرى له حفل رسمي تبعه جولة في المنشأة. وكانت الزيارة بدافع أن المزرعة لا تستخدم سوى الأبقار المستوردة من جيرسي لمنتجاتها المنتشرة في محلات السوبر ماركت والكافيهات في أنحاء الإمارات.

ويشتهر حليب بقر جيرسي، المعروف باسم «حليب الملوك»، في جميع أنحاء العالم بمحتواه العالي من الدهون، والذي يمنحه طعماً غنياً ودسماً بشكل استثنائي، والذي تستخدمه بدورها المزرعة لإنتاج مجموعة منتجات ألبانها المتميزة.

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