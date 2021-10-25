مستشفى القاسمي يقدم خدمات متميزة في مجال إعادة التأهيل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تحقيق تطور مستمر في مجال خدمات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حيث يقدم المستشفى خدمات علاجية بتقنية متطورة، كما يوظف المستشفى تطبيقات أجهزة الألعاب الإلكترونية في العلاج، بطريقة تفاعلية مبتكرة. حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية في تخصصات مختلفة، في مجال وإعادة التأهيل، مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وخدمات علاج إعادة النطق والتخاطب.

وأشار الدكتور عبد الله النقبي مدير إدارة خدمات الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن قسم العلاج الطبيعي، يشكل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، حيث يتم تطبيق نهج مبتكر، يوفر تجربة علاج مريحة للمرضى، مع توفر أطباء وفنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، لتلبية احتياجات المرضى، وذلك من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وإدخال أنظمة مبتكرة في علاج المرضى، مثل نظام إعادة التأهيل الافتراضي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة، وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً.

خدمات متخصصة

وأكدت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حرص المستشفى على تقديم خدمات علاجية متفردة من نوعها، في إعادة التأهيل متعدد التخصصات، والتي تستهدف المرضى الأطفال والنساء، وتقدم خدمات متميزة وفريدة بشكل خاص، على مستوى المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأوضحت أن وحدة إعادة التأهيل في المستشفى، تقدم خدمات علاجية متخصصة للأطفال والنساء، ويعمل بها كادر فني متخصص في العلاج الطبيعي وأمراض التخاطب، بالإضافة إلى العلاج الوظيفي للأطفال، كما أن الوحدة تعمل بها العديد من الكوادر الطبية الإماراتية المؤهلة.

وأضافت الخاجة، أن عيادة أمراض التخاطب والبلع، توفر خدمة التدخل في حالات مثل صعوبة البلع، اضطرابات الصوت، اضطرابات طيف التوحد، حالات ضعاف السمع من بعد زراعة القوقعة الصناعية، والتأتأة واضطرابات الطلاقة في التخاطب، وغيرها الكثير. بالإضافة للخدمات التخصصية للأطفال، يقدم القسم خدمات إعادة تأهيل لصحة المرأة، في حالات مثل سلس البول، هبوط الرحم، وضعف عضلات قاع الحوض، من خلال توفير برامج علاجية مكثفة، والتي تتكون من التمارين التأهيلية والتحفيز الكهربائي، وبرنامج آخر منزلي، يعتمد على تنفيذ بعض التمارين المختصة بهذا المجال.

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