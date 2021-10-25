طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً.

و اوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 05:36 و الجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:42..و في

بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42 و الجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:36 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 27 85 25

دبي 34 25 80 20

الشارقة 33 25 85 25

عجمان 33 26 80 20

أم القيوين 34 26 80 20

رأس الخيمة 34 24 70 25

الفجيرة 33 26 80 30

العين 34 24 75 25

ليوا 36 25 85 30

الرويس 34 26 85 40

السلع 34 26 85 35

دلما 33 27 85 30

طنب الكبرى 36 27 80 25

طنب الصغرى 36 27 80 25

أبو موسى 36 27 80 30

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