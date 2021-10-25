ترسية عقود إنشاء وبنية تحتية لـ 25 مبنى على الواجهة المائية في مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسة، التي تنفذها مجموعة ميدان بدبي، أنها أرست مجموعة من العقود الإنشائية لـ 25 مبنى سكنياً، تضم 1،464 شقة على الواجهة المائية. وتغطي العقود أيضاً، أعمال البنية التحتية للمشاريع القادمة في الحي الأول، والتي تم ترسيتها على «عبر الإمارات للمقاولات»، و«بهاتيا للمقاولات العامة»، و«مجموعة بن لادن للمقاولات»، و«بارك واي العالمية للمقاولات»، وفق جدول زمني للإنجاز المبكر، وذلك قبل موعد التسليم المقرر.

وسيبدأ المقاولون على الفور، بأعمال البنية التحتية، التي من المقرر الانتهاء منها في غضون 12 شهراً، في حين من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 25 مبنى سكنياً متوسط ومنخفض الارتفاع، في غضون 14 إلى 24 شهراً، وذلك وفقاً لأحجام المباني وحالة البناء الحالية.

تعتبر مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسة، التي تنفذها مجموعة ميدان في قلب دبي، ويمتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة، ويضم حالياً نحو 1،500 نسمة. كما يضم الحي الأول، بحيرة كريستالية، تعتبر أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم، وتعد القلب المتلألئ للمشروع، فهي توفر نمط العيش على الواجهة المائية، ووسائل للراحة على الشاطئ، وذلك لجميع المقيمين. ويضم المخطط الرئيس لمشروع الحي الأول، أكثر من 900 قصر وفيلا فاخرة، و30 مبنى سكنياً.

ويتميز مشروع الحي الأول بموقعه الاستراتيجي على طول شارع الخيل، وهو على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، وعلى مقربة من العديد من مناطق الجذب الرئيسة في المدينة، وعلى مرمى حجر من مجموعة من مرافق الضيافة والترفيه الراقية، بما في ذلك فندق ميدان، الذي يضم مضمار سباق الخيل العالمي، وملعباً للغولف، ومركزاً للتنس.



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