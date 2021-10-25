"طرق دبي" تحتفي بيوم المواصلات العامة تحت شعار: معاً إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن انطلاق الدورة الثانية عشرة من مبادرة (يوم المواصلات العامة) في الأول من نوفمبر، وتقام هذا العام تحت شعار: (معاً إلى إكسبو 2020 دبي)، لتشجيع سكان وزوار إمارة دبي، على استخدام وسائل النقل الجماعي في رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية، وتحديداً خلال زيارة معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تعد الخيار الأمثل للوصول للمعرض. وانطلاقاً من حرص الهيئة على تشجيع الجمهور لاستخدام وسائل النقل العام ستتم زيادة نقاط بطاقة نول بلاس الخاصة بهم إلى ثلاث أضعاف خلال فترة الحملة من 1 إلى 8 نوفمبر 2021.

وتهدف المبادرة التي تتزامن مع الذكرى السنوية السادسة عشرة لتأسيس الهيئة، إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة.

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تطلق الهيئة تزامناً مع يوم المواصلات العامة، مبادرة "الفن في المواصلات العامة" بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، والتي نهدف من خلالها إلى دعم القطاع الثقافي بما يمثله من أهمية كمكون رئيس من مكونات النهضة الحضارية للدولة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمثقفين طرح المزيد من المبادرات والأفكار التي تبرز مكانة دبي كمركز ثقافي وإبداعي من الطراز الأول على مستوى المنطقة والعالم".

ونوهت المحرزي أن بإمكان أفراد المجتمع الاطلاع على الأعمال الفنية في محطات مترو دبي وهي: محطة اكسبو 2020، ومحطة دبي مول، ومحطة جبل علي، ومحطة مجمع دبي للاستثمار، ومحطة مترو الغبيبة، وسيحظى الجمهور بمشاهدة أحدث وأروع الأعمال الفنية والثقافية والإبداعية خلال استخدامهم لوسائل النقل العام في دبي".

وأضافت المحرزي أن الهيئة أطلقت مطلع أكتوبر الجاري مسابقة التصوير الضوئي بالتعاون مع كانون الشرق الأوسط، بالتزامن مع حدث اكسبو 2020، والتي استهدفت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة للتنقل من وإلى موقع اكسبو بالشراكة مع كانون، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين على 3 مراحل، المرحلة الأولى خلال يوم المواصلات العامة، وستستمر المسابقة (المرحلة الثانية والثالثة) حتى انتهاء معرض إكسبو في العام المقبل.

وقالت المحرزي: "تنظم الهيئة حملة "يلاّ دبي" وهي عبارة عن تحدي يقام من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومنها: تيك توك وانستقرام رييل وتكون من خلال تمرير بطاقة (نول بلاس)، وتسمى هذه المسابقة التمرير الافتراضي لبطاقة نول وتكون عن طريق عمل تحدي على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهور على استخدام المواصلات العامة، والذهاب إلى أماكن مختلفة في دبي لمشاركة الآخرين رحلتهم".

وأشارت المحرزي إلى استمرارية مسابقة (البحث عن الكنز)، التي ستقام في الدورة الحالية ليوم المواصلات العامة عن طريق الموقع الالكتروني التابع للهيئة، والتي ترمي في مجملها كل عام إلى تحفيز الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتهدف المسابقة لاكتشاف الكنز الخفي في المحطات مع التركيز على الخط الأحمر لمترو دبي والمحطات القريبة من موقع معرض اكسبو 2020، وسوف يتم اختيار 8 فائزين للحصول على مكافآت تصل إلى مليونين نقطة من نقاط نول بلاس تُضاف لبطاقات نول الخاصة بالمشاركين، بحيث يمكن استخدامها لاحقا.

وأثنت المحرزي على جهود الرعاة في دعم "مبادرة يوم المواصلات العامة"، من خلال دورهم المحوري في توفير ما يلزم لإنجاح الحدث، وهم: كيوليس ام اتش أي الشركة المشغلة لمترو دبي والترام، وكانون الشرق الأوسط، ونون، وفنادق ومنتجعات جميرا وفلاي دبي.

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