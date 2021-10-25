محمد بن راشد: فخور باستضافة الإمارات مؤتمر الفضاء الدولي وفخور بفريق عملنا

المصدر: البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره باستضافة الإمارات لمؤتمر الفضاء الدولي، مؤكدا سموه تفاؤله بمستقبل القطاع الفضائي والكوادر الإماراتية.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "أثناء زيارتي اليوم معرض ومؤتمر الفضاء الدولي الذي تشارك فيه وفود 110 دول حول العالم ويطرح 2800 ورقة بحثية وعلمية في قطاع الفضاء.. فخور باستضافة الإمارات لهذا الحدث العلمي.. وفخور بفريق عملنا.. ومتفائل بمستقبل قطاعنا الفضائي وكوادرنا".

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