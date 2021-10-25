" التربية" تكشف لـ "البيان" عن جاهزية مناهج براعم الاطفال من الولادة إلى 8 سنوات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كشفت عائشة بطي الشامسي اختصاصي منهاج الطفولة المبكرة في وزارة التربية و التعليم للبيان، عن جاهزية منهاج ‏براعم المستقبل المنهاج الوطني للتعليم الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة من الولادة إلى ثماني سنوات التى تعتزم الوزارة تطبيقه عقب انتهائها من تدريب كافة اختصاصي رياض الاول الذي سيبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

و كانت الوزارة سابقا تركز على الطفولة من عمر ثلاث سنوات حتى ست سنوات، وجاء ذلك خلال تواجدها في منصة الوزارة في المعرض المصاحب لقمة أقدر العالمية التى انطلقت اليوم في اكسبو 2020 دبي.

وتفصيلا، أوضحت الشامسي ان الوزارة تعكف على اعداد أدلة تساعد اولياء الامور في انخراط تعلم ابنائهم منذ الولادة وذلك عن طريقة متابعة نمو وتطور وتشخيص ابنائهم حتى الوصول الى تطبيق المنهاج بشكل متكامل.

وتابعت، ان هذا المنهاج المتكامل يأتي ضمن خطة الخمسين لمرحلة الطفولة المبكرة ، التي ترتكز على الكفاءة الاجتماعية والمهارات الإدراكية واللغوية وجودة الحياة والصحة البدنية و الذكاء العاطفي في التعاون والتواصل والشراكة.

ولفتت إلى أن هذه الخطة ستوفر أفضل تعليم ورعاية في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى العالم.

وحرصت الوزارة على عرض مناهج براعم المستقبل المنهج الوطني للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة من الولادة إلى ثماني سنوات حتى تبرهن للعالم أنها قادرة على احتواء الطفل منذ الولادة حتى ‏التحاقه بالصف الثاني الابتدائي، كما تعمل الوزارة على تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير الدعم المستمر لتحسين الصحة وجودة الحياة والوصول إلى أفضل النتائج التعليمية وزيادة القدرة على الإلتحاق بسوق العمل في المستقبل.

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