انطلاق أعمال الدورة 72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي

المصدر: أحمد يحيى - دبي

انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة 72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الحدث الأكبر والأهم من نوعه في قطاع الفضاء الدولي، فيما تستمر فعالياته لمدة 5 أيام في مركز دبي العالمي للمعارض، وذلك في أول انعقاد للمؤتمر العالمي الكبير في المنطقة العربية، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «إلهام، إبداع واكتشاف لفائدة البشرية»، حيث سيتيح الفرصة للمؤسسات المشاركة، لتسليط الضوء على إمكاناتها وخبراتها، ومساهمتها وابتكاراتها في مجال قطاع الفضاء، بحضور مجموعة واسعة من المشاركين رفيعي المستوى من الوكالات الدولية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر 110 دول، وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية، و4000 مشارك، و100 شركة فضاء دولية، فيما يحظى برعاية أكثر من 30 جهة من حول العالم.

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