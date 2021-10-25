عبد الرحمن آل صالح: حتا في قلب اهتمامات القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل «مجلس تجار حتا»، نابعة من الاهتمام الدائم والراسخ للقيادة الرشيدة بإحداث نهضة شاملة في مدينة حتا.

وشدد على أن دائرة المالية لا تدّخر وُسعاً في إتاحة الملاءة المالية لمشاريع البنية التحتية الحيوية في المدينة، مشيراً إلى أن العمل متواصل مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل ضمان مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمدينة حتا، لتغدو مثلما أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون، مدينة حديثة تنطوي على أسباب الحياة المعاصرة، ووجهة سياحية نموذجية.

وقال إن دائرة المالية حريصة ضمن الهيكل الحكومي الكلي للإمارة على إيلاء مدينة حتا كل الاهتمام عند وضع الموازنات الحكومية السنوية.

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