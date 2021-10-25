استنهاض عزيمة رواد الأعمال الشباب

المصدر: دبي - مشرق حيدر

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أن الخطة الشاملة لتطوير حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنما تمثل مساراً تطويرياً يمضي في استكشاف نمط جديد من الفرص الاستثمارية لمنطقة تمتلك المؤهلات التي تجعلها وجهة سياحية مرموقة.

وشدد على أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإنشاء «مجلس تجار حتّا» كفيلة باستنهاض مكنونات الإرادة والعزيمة لدى رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من سكان المنطقة.

نموذج جديد

وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله، إن الخطة الشاملة لتطوير حتّا والاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة لأهلها وشبابها، قادرة على خلق نموذج وطني جديد وفريد يشارك فيه القطاع الخاص بقوة من خلال الاستثمار، وطرح المشروعات السياحية والترفيهية والصحية والبيئية، التي تعزز القدرات الاجتماعية والاقتصادية لتلك المنطقة وسكانها.

وأكد أن المنطقة تمتلك كل المقومات لأن تصبح وجهة سياحية تتمتع بجاذبية كبيرة ومن شأنها خلق فرص عمل واعدة لشبابها.

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