حتا.. وجهة الرياضيين وعشاق المغامرة

المصدر: دبي - البيان

عززت حتا موقعها وجهة سياحية وترفيهية مميزة وملاذاً ساحراً مفضلاً لعشاق الرياضة والمغامرات والتخييم بفضل ما تزخر به من مقومات متعددة وطبيعة ساحرة، ما يؤهلها لاستقطاب المزيد من السياح من داخل وخارج الدولة.

وتزخر المدينة بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة والمناخ المعتدل لتكون وجهة مفضلة لجميع أفراد الأسرة سواءً من الباحثين عن المغامرة أو الاسترخاء أو الانخراط في أنشطة جبلية.

ويمكن للباحثين عن المغامرة الاستمتاع بباقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل ركوب الدراجات في الجبال عبر مسارات حتا الجبلية المجانية المفتوحة على مدار السنة وتلبي جميع مستويات القدرة من المبتدئين إلى الفرسان والمحترفين أصحاب الخبرة.

كما يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بالتجديف بالكاياك والرماية ورمي الفأس، كما يمكن لأفراد الأسرة من الباحثين عن الاسترخاء والهدوء ممارسة رياضة المشي في الجبال أو النزول إلى مياه سد حتا.

لوحة طبيعية

وتُشكل حتا لوحة طبيعية رائعة الجمال لتهدي عشاق التصوير أفضل الخلفيات والمناظر لتسجيل أفضل اللقطات والاستمتاع بتجربة تصوير مذهلة، فضلاً عن المياه الصفراء لسد حتا الهادئ.

وتزخر حتا بالمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة في المدينة العريقة التي يعود تاريخها للفترة قبل 3000 سنة، وكانت تسمى حينها بالحجرين نسبةً إلى الجبلين اللذين يحرسان حدودها الشمالية والجنوبية، كما تتمتع بمناخها المعتدل على مدار العام، إذ إنها أكثر برودة من وسط مدينة دبي بفضل موقعها الاستراتيجي المرتفع.

ويمكن لعشاق التخييم وتجربة الحياة الصحراوية والبرية الاستمتاع بهذه التجربة المتفردة في أجواء ممتعة عبر الخيام التقليدية المشتركة أو الانطلاق في الخيم الخاصة والاستفادة من المرافق الفاخرة ومنطقة مخصصة للشواء للتجول مع الأهل والأصدقاء مع حلول الليل.

سد حتا

وتعد بحيرة سد حتا التي تقع بين الجبال الشاهقة مقصداً لهواة المغامرة لوفرة الأنشطة الرياضية التي يمكنك القيام بها مثل ممارسة رياضة الكاياك والإبحار، إضافة إلى محبي التخييم، فيما تتيح زيارة وادي هب، الذي يعد من أجمل معالم السياحة في حتا، للزوار فرصة قضاء وقتهم مع عدد من المرافق الحديثة.

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