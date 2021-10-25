الرئيس البوروندي يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: بوجمبورا - وام

تسلم الرئيس إيفاريست اندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، أوراق اعتماد عبد الله حسن عبيد الشامسي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بوروندي، وذلك في القصر الجمهوري في مدينة بوجمبورا، وبحضور ألبرت شينجيرو وزير الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس البوروندي، السفير، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس للسفير التوفيق في مهام عمله، والنجاح في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بوروندي، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بينهما.

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