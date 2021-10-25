رئيس الفلبين يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: مانيلا - وام

تسلم رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين أوراق اعتماد محمد عبيد القطام الزعابي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية.

ونقل الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى دوتيرتي، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الفلبيني السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره للإمارات على ما قدمته من رعاية للجالية الفلبينية خلال جائحة «كوفيد 19» وإدراجها ضمن برنامج التطعيم، كما أعرب عن امتنانه للدولة على العمل الذي قامت به لدعم جهود بلاده في مكافحة الجائحة، مشيداً بالدور الذي لعبته دولة الإمارات لتعزيز التعاون والتضامن الدولي في هذا الصدد، واصفاً ذلك بالشراكة الناجحة. وقدم التهنئة للقيادة الرشيدة لاستضافتها وتدشينها «إكسبو 2020 دبي».

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