«بيت الخير» ينفق 115.6 مليون درهم على المساعدات الإلكترونية

المصدر: دبي - وام

بلغ إنفاق جمعية بيت الخير على المساعدات الإلكترونية حتى نهاية الربع الثالث من عام الحالي 115.6 مليون درهم منها 34.1 مليون درهم قدمت كمساعدات طارئة.

وتأتي هذه الزيادة في حجم المساعدات الطارئة بالإضافة إلى 6.3 ملايين درهم أنفقت على مساعدة المرضى المقيمين نتيجة لتطوير الجمعية لنظام المساعدات الذي أدخل نموذج طلب المساعدة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي ولا سيما بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضها وباء كورونا.

وطورت «بيت الخير» نظاماً إلكترونياً يحدد النقاط التي تعزز استحقاق طالب المساعدة للعون وأولويته في الحصول على الدعم أو ما سمي بنظام النقاط الخضراء فبعد التأكد من وثائق طالب المساعدة يبدأ النظام تحديد النقاط التي تؤهل المتقدم أكثر للمساعدة وتحدد مقدار العجز بشكل عام والظروف التي يعيش فيها مثل عدد أفراد الأسرة وأين يعيش ومتوسط الدخل وما عليه من ديون وقيمة العجز ويترك هامشاً للجنة تقييم المساعدات لتقدر أي أوضاع إنسانية خاصة قد تقتضي دعماً استثنائياً ويكون كل ذلك موثقاً وخاضعاً لقواعد الحوكمة الخيرية.

ويضع النظام ميزانية مساعدات يومية لكل فرع ومركز حتى تكون المساعدات ضمن الموازنات الموضوعة للصرف الخيري السنوي والمعتمدة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

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