«بوليتكنك أبوظبي» ينظم ندوة حول «الأمن السيبراني»

المصدر: دبي - البيان

نظم بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ندوة بعنوان «وظائف في مجال الأمن السيبراني»، استعرضت أهمية الأمن السيبراني في حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

حضر الندوة الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتيكنك أبوظبي، وبيناي روي المدير التنفيذي للمجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، والدكتور نضال حسين عبابنه رئيس قسم تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وعلى هامش الندوة جرى الاتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية المتخصصة في تطوير الخبرات والمهارات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بين بوليتيكنك أبوظبي والمجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من الشهادات المتخصصة في المجال.

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