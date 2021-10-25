بحث التعاون بين وزارة العدل وشرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، صباح أمس، في مقر أكاديمية العلوم الشرطية بالمدينة الجامعية بالشارقة، القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين الجانبين، وتكامل الأدوار في ما بين الجهاز الشرطي والقضائي، سعياً للوصول إلى أفضل المستويات من التنسيق والتعاون، وبما يسهم في تحقيق رفع مؤشرات الأمن والاستقرار في المجتمع.

بعدها اطلع القاضي النقبي خلال جولة ميدانية في الأكاديمية على ميدان الرماية الذكي، والذي افتتح مؤخراً بالتزامن مع احتفالات الأكاديمية باليوبيل الفضي لتأسيسها في العام 1996، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المواصفات الحديثة للميدان الذكي، والتي تضم معدات متطورة متكاملة، تجعله ضمن أفضل الميادين ذات الأنظمة المتقدمة في الرماية.

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