انطلاقالدورة الثانية من مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتشارك في الدورة الثانية من المسابقة هذا العام 8 فرق من 11 جامعة حول العالم. وباشرت الفرق الجامعية بناء المنازل الذكية المستدامة التي تشارك بها في المسابقة في «قرية ديكاثلون» في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

حاضنة المبدعين

ونظمت الهيئة حفل استقبال للفرق الجامعية بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الطاير: «يسعدني أن أرحب بكم في دولة الإمارات، حاضنة المبدعين ووجهة رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم بما توفره من بيئة محفزة لصناعة المستقبل في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما يسرني أن أرحب بكم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وستبلغ قدرته الإنتاجية نحو 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ويوفر حالياً نحو 10% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي. وستصل نسبة القدرة النظيفة إلى 75% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050 وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

المبتكرون الشباب

وأضاف الطاير: استضافة دبي للدورتين الأولى والثانية من مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية، تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين المبتكرين من الشباب، وضمن جهودنا لتشجيع الشباب من مختلف أنحاء العالم على إطلاق طاقاتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

أهمية خاصة

وتكتسب هذه الدورة من المسابقة أهمية خاصة حيث تعقد بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي الذي يستضيف العالم تحت شعار تواصل العقول.. وصنع المستقبل، وينسجم هذا الشعار وموضوعات إكسبو 2020 دبي: الاستدامة والتنقل والفرص تماماً مع أهداف هذه المسابقة العالمية.

الأكثر تنافسية

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية تعد الأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، وتهدف إلى إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة من خلال تصميم وبناء وتشغيل نماذج ذكية ومستدامة تراعي الظروف المناخية للمنطقة، وذلك ضمن 10 مجالات تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، ومعايير الراحة، وكفاءة أداء الأجهزة المنزلية، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.

المشاركون

ويشارك في الدورة الثانية من المسابقة فريق كي يو من جامعة خليفة في دولة الإمارات؛ وفريق الشارقة من جامعة الشارقة؛ وفريق ديزرت فينيكس من كل من جامعة لويزفيل في الولايات المتحدة، وكليات التقنية العليا في دولة الإمارات، والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق هارموني من الجامعة البريطانية في دبي؛ وفريق إستيم من جامعة هاريوت وات في المملكة المتحدة، وجامعة هاريوت وات في دبي؛ وفريق توازن من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي – دبي؛ وفريق جو سمارت من جامعة البحرين؛ وفريق جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا.

انجازات

أكد معالي سعيد الطاير أن الدورة الأولى من المسابقة في عام 2018 سجلت إنجازات مهمة، وأسهمت في تطوير عدد من المنازل الذكية والمستدامة التي تم تنفيذها في مشاريع تطويرية في دبي، وإنني على ثقة بأن النماذج المبتكرة التي تشاركون بها في المسابقة ستشكل إضافة مهمة لمسيرة التنمية المستدامة من خلال بيوت ذكية ومستدامة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية وتتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة والمياه بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز