علي النعيمي: شرطة رأس الخيمة تقدّم أرقى الخدمات الأمنية بمواصفات عالمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن جهاز الشرطة في رأس الخيمة مر منذ تأسيسه بالعديد من المحطات المهمة التي ساهمت بوصوله إلى هذه المرحلة المتقدمة والمتميزة، مؤكداً الحرص على أن ينعم كل مواطن ومقيم وزائر بالأمن والأمان وأن يحظى بخدمات عالية المستوى.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: ساهمت القيادات الشرطية من الرعيل الأول في رأس الخيمة وجميع المنتسبين منذ تأسيس القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في وضع اللبنات الأساسية والركائز المتينة التي شكلت بداية الانطلاقة نحو حصد النجاحات والإنجازات والوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم بفضل الدعم الكبير من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما ساهم في جعل الإمارات واحة غناء ترفل بالأمن والسكينة والطمأنينة ويعيش كل من فيها تحت القانون والنظام العام.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حرصت ولا تزال وضمن خططها الاستراتيجية على تطوير قدرات ومهارات منتسبيها في كافة مجالات العمل الشرطي والأمني.

دعم

وأضاف النعيمي أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحظى باهتمام متواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يحرص دوماً على التواصل وتقديم كافة أشكال الدعم للقيادة ومنتسبيها مما ساهم في تحقيق الشرطة للإنجازات الكبيرة في مختلف مجالات العمل الشرطي الأمني والخدمي وبسط الأمن والأمان في ربوع الإمارة .

مشاريع تطويرية

ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تضع حزمة متنوعة من المشاريع التطويرية التي تسعى من خلالها لمواكبة آخر المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية إيماناً منها بأهمية تطوير العمل وتعزيز الحالة الأمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أفراده.

دور إنساني

وذكر قائد عام شرطة رأس الخيمة أن المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة تقوم بدور إنساني واضح في تأهيل وتدريب النزلاء للإسهام في دمجهم بالمجتمع وإعادتهم أعضاء منتجين بعد انتهاء فترات محكومياتهم والحيلولة دون عودتهم إلى طريق الخطأ، وفي هذا السياق تحرص المؤسسة على توفير بيئة آمنة وأرض خصبة تساعد على تأهيل النزلاء وصون كرامتهم والحفاظ على حقوقهم وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير مهاراتهم التعليمية والمهنية والتدريبية.

الشرطة السياحية

ولفت إلى استحداث القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الشرطة السياحية لتعزيز القطاع السياحي بالإمارة، كما تم استحداث وحدة تنظيمية لإدارة الابتكار المؤسسي والحصول على 224 ملكية فكرية، واستحداث القوة الخاصة من عناصر الشرطة النسائية ومجلس الشرطة النسائي بعدد 17 منصباً قيادياً وإشرافياً إلى جانب تحسين جودة حياة المجتمع وتطبيق نظام النجوم العالمي لتقديم الخدمات لكافة مراكز إسعاد المتعاملين.

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