فلك كساب من معاناة اللجوء إلى منصة التفوق

المصدر: دبي - نورا الأمير

«أنا فلسطينية» هكذا بدأت فلك كساب، الأولى على دفعة عام 2020 من الجامعة الأمريكية في دبي كلمتها في حفل التخرج، فصفق لها الحضور بحرارة سبقتها دموعهم قبل أن تتابع كلمتها قائلة «رحلة نضال خاضتها عائلتي لنعيش حياة كريمة، وتجشمت أسرتي الكثير من الصعوبات لتصل وتستقر في دولة الإمارات، واليوم أستكمل دراسة الماجستير في إدارة الأعمال في أمريكية دبي، وأعمل في قناة العربية محررة صحفية في قسم التواصل الاجتماعي».

وحكاية هذه الأسرة التي عاشت معاناة اللجوء، وناضلت متحدية ظروفه وقسوته، ومسيرتها نحو تغيير واقعها، بدأت في عام 1995، عندما سعى والداها للقدوم إلى الإمارات، في أول خطوة نحو توفير حياة كريمة لأبنائهما، وتحقيق أحلامهما التي غدت اليوم واقعاً حقيقياً.

وهنا في دولة الإمارات ولدت فلك وتتلمذت في مدارس الدولة وتفوقت، ودخلت الجامعة بمنحة كاملة في تخصص الإعلام «كلية محمد بن راشد للإعلام»، حيث قدمت على منحة وحصلت عليها، وقالت: أولاً اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر للدولة التي ولدت ونشأت فيها، الإمارات التي لم تؤمن بأحلامي فحسب، بل تبنتها ووفرت لي أيضاً بيئة صحية تشجعني على التميز، وأعتقد أنني أتحدث نيابة عن جميع زملائي الخريجين، عندما أقول إننا فخورون بتجربة هذا الفصل من حياتنا في دبي، المدينة التي تلهم العالم كله والقدوة لأمة لا تعرف المستحيل.

وتابعت: أنا شخصياً ممتنة جداً، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ففي عام 2016 حصلت على منحة دراسية كاملة لكلية محمد بن راشد للإعلام، كانت المفتاح الذي أشرع الأفق نحو متابعة شغفي بالصحافة في جامعة مرموقة مثل الجامعة الأمريكية في دبي، وكلية ناجحة مثل كلية محمد بن راشد للإعلام، لذلك أنا ممتنة حقاً.

وتمضي الطالبة الفلسطينية المتفوقة لتكمل مسيرتها، متخذة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعارها، حين قال: سباق التميز ليس له خط نهاية. وهذا الشعار يمثل القوة الدافعة والمحفزة نحو الاستيقاظ كل يوم، ومطاردة الأحلام ولتحقيق أهداف لانهائية، أهداف تؤمن فلك بقدرتها على تحقيقها.

وتوصي فلك أقرانها، بكلمات تقول فيها: هذه لحظة حاسمة في حياتنا فدعونا نجرؤ على اتخاذ الخطوة التالية، لإعطاء القوة لإرادتنا، وللحلم، وللإنجاز، والأهم من ذلك الاستمتاع بالرحلة.

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