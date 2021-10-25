منصور بن محمد: «إكسبو» جسر لمستقبل أفضل

المصدر: دبي - البيان

استقبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الدكتور محمد مالكي بن عثمان، الوزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني في وزارتي التعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة الصديقة وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

ودون سموه عبر «تويتر»: «خلال لقائي الدكتور محمد مالكي بن عثمان، الوزير في مكتب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في إكسبو 2020.. بحثنا التنسيق المستمر بين بلدينا وسبل تعميق علاقاتنا الراسخة.. واستعرضنا الجهود العالمية في مكافحة الجائحة وتبعاتها.. إكسبو يقوم بدوره كجسر للتواصل بين الشعوب للعبور لمستقبل أفضل».

حضور

وتناول اللقاء، الذي حضره معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التنسيق المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في ضوء العلاقات المزدهرة بين الجانبين، كما تطرق النقاش إلى استعراض الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة جائحة «كوفيد 19» والتصدي لتبعاتها على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء تزايد أعداد المطعمين ضد الفيروس وأثر حملات التطعيم الواسعة حول العالم في التخفيف النسبي من الآثار الصحية للفيروس.

تقدير

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لما تقوم به سنغافورة في هذا الشأن من مبادرات وخطوات هدفها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن، منوهاً سموه بقرار الحكومة السنغافورية التوسع في حملات التطعيم بما لذلك من أثر في زيادة مناعة المجتمع ضد الفيروس وتحصينه في مواجهة ما قد يجلبه من تطورات صحية خطيرة.

نجاح

وتطرق النقاش إلى النجاح اللافت الذي حققته دولة الإمارات في احتواء تداعيات الأزمة العالمية بفضل ما قامت به من تحرك سريع وتطبيق دقيق لاستراتيجية عمل متكاملة الأركان كان لها بالغ الأثر في تخطي الإمارات للأسوأ في هذه الأزمة العالمية.

وهنّأ الدكتور محمد مالكي بن عثمان دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالانطلاقة الناجحة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة هي الأكبر في تاريخ المعرض بإجمالي 192 دولة في إشارة واضحة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي، والمدى المتقدم من الثقة التي كسبتها الإمارة عن استحقاق لدى المجتمع الدولي، في قدرتها على توفير أجواء آمنة تضمن سلامة العارضين والزوار على حد سواء.

وأشاد الوزير السنغافوري بالقرارات والخطوات الحكيمة التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة الجائحة، والتي كان لها أثرها الواضح في تحجيمها والسيطرة عليها خلال وقت قياسي، معرباً عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في هذا الصدد، امتداداً لعلاقات التعاون النموذجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها.

حضر اللقاء عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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