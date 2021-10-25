تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«حميد الخيرية لاعتلال الشبكية»

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية، بشأن حصر حالات ضعاف البصر ومعتلي الشبكية المنتسبين لمؤسسة زايد، لوضعهم في قاعدة بيانات مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية، وذلك للتمكن من عمل إحصاءات بالأعداد والاحتياجات على مستوى الدولة. وقع المذكرة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعن مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية خديجة درويش القبيسي، مؤسسة ورئيسة مجلس الأمناء والمديرة التنفيذية، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم يجري تبادل الخبرات بين المؤسستين حول كيفية التوعية والخدمة واستمرارية الإشراف على الحالات بمختلف فئاتهم العمرية، ومراحل حياتهم العملية والحياتية، وذلك لتحقيق أهداف نشر الوعي المجتمعي والتعريف باعتلال الشبكية وضعف البصر الناتج عنها، وحصر الحالات لإنشاء قاعدة بيانات، بغرض تقديم الرعاية الشاملة لهم، وللحد من تدهور حالتهم بالتوعية والمتابعة .

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