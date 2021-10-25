ملتقى «الملكية الفكرية» يوصي بإطلاق برامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية والخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي «الملكية الفكرية خلال الخمسين عاماً المقبلة»، والذي تناولت محاوره دور الملكية الفكرية في دعم مشاريع ومبادرات خطة الخمسين التنموية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات.

إشادة

وشارك في الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والذي أشاد بدوره بالجهود الجبارة التي بذلتها حكومة دولة الإمارات في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية في جميع مجالاتها وعلى الإنجازات التي حققتها على هذا الصعيد، مستفيدة من أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المرجعية بين آخر تطورات القضايا العالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث وصلت إلى مصاف الدول الأكثر التزاماً في تطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

دعم

كما شارك اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية في مداخلة عن الدور المهم، الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم مشاريع خطة الخمسين بما فيها من مشاريع إبداعية وابتكارية، تم تصميمها بمشاركة من الطاقات الشبابية والقطاعات العاملة الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أشار إلى استراتيجيات الملكية الفكرية وقوانينها ودورها في حفظ هذا الكم الكبير من الإبداعات والابتكارات والاختراعات الناتجة من خطة مشاريع الخمسين.

أهمية

وفي مداخلة من اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية تطرق إلى دور وأهمية الملكية الفكرية دعم الأفكار الابداعية والابتكارات في مجالات العمل الأكاديمي والمهني على مستوى التعليم والتدريب والأبحاث والدراسات، كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال نشر ثقافة الملكية الفكرية، من خلال برامج التدريب والندوات والمؤتمرات الهادفة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين في قطاعات شرطة أبوظبي في هذا المجال.

التوصيات

تضمنت توصيات الملتقى التوجه نحو استراتيجيات حكومية ووطنية في مجال الملكية الفكرية وبناء بيئة أعمال محفزة، تشجع على الإبداع والابتكار وإطلاق برامج تأهيل وتدريب مهنية وأكاديمية لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية والنهوض بالأبحاث والدراسات في مجال الملكية الفكرية، والاستفادة منها في التطوير المؤسسي وتطوير قدرات الكوادر العاملة.

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